Казахстан обыграл Германию на ЧМ по хоккею, Дания уступила россиянам: видео

На чемпионате мира по хоккею состоялись очередные матчи на групповом этапе. Очередную победу одержала сборная Казахстана. А Дания не сумела обыграть хоккеистов олимпийского комитета Российской Федерации.

Германия выиграла три первых матча на чемпионате мира. Казахстан тоже отметился двумя победами – над Латвией и Финляндией. Но в обоих случаях – только в серии пенальти. Сборной США казахи проиграли.

Напомним На чемпионате мира по хоккею разгорелся скандал из-за снятых флагов Беларуси и России

Но в очной встрече между сборными Казахстана и Германии победили именно первые.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Зато во втором периоде команды четыре раза отмечались. Но зачислили только три взятия ворот. После коуч-челленджа арбитры не засчитали гол сборной Германии. Хотя после этого Айзеншмидт все же реализовал большинство и вывел немцев вперед в счете.

Но в начале третьей четверти казахи сравняли счет, реализовав буллит. А в конце встречи забили победную шайбу.

Казахстан – Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Свой матч на турнире проиграла Дания. Она уступила "нейтральным атлетам", которые выступают под флагом олимпийского комитета Российской Федерации.

Олимпийский комитет РФ – Дания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)