Німеччина виграла три перші матчі на чемпіонаті світу. Казахстан теж відзначився двома перемогами – над Латвією та Фінляндією. Але в обох випадках – лише у серії пенальті. Збірній США казахи програли.

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Та в очній зустрічі між збірним Казахстану та Німеччини перемогли саме перші.

У першому періоді обійшлося без закинутих шайб. Зате у другому періоді команди чотири рази відзначалися. Але зарахували лише три взяття воріт. Після коуч-челленджа арбітри не зарахували гол збірної Німеччини. Хоча після цього Айзеншмідт таки реалізував більшість та вивів німців вперед у рахунку.

Та на початку третьої чверті казахи зрівняли рахунок, реалізувавши буліт. А наприкінці зустрічі забили переможну шайбу.

Казахстан – Німеччина 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Свій матч на турнір програла Данія. Вона поступилася "нейтральним атлетам", які виступають під прапором олімпійського комітету Російської Федерації.

Олімпійський комітет РФ – Данія 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)