Казацкий образ для Усика разрабатывал бренд Damirli. Это не в первый раз они сотрудничают – образ "Джокера" для боксера тоже их работа.

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В этот раз Усик решил выйти в казацком образе. Основательница и креативная директор бренда Эльвира Гасанова рассказала детали об этом образе, который полностью был сделан в Украине.

"Идея образа принадлежит Александру. У него очень круто развита фантазия. Он знает, что именно хочет донести своим образом. С нашей стороны уже было детальное обсуждение и согласование всех деталей. В этом этнообразе мы использовали исключительно украинские материалы и орнамент, чтобы все было за классическими правилами. Каждая деталь проделывалась очень тщательно", – рассказала Эльвира Гасанова.



Александр Усик поразил всех казацким образом на пресс-конференции / Фото Matchroom Boxing

По ее словам, одежда сделана из льна, а вся вышивка производилась вручную. На рубашку потратили почти две недели.

"Я не думаю, что мы будем для кого-то повторять такой образ. Это авторская работа, потому и считать его стоимость нет смысла", – отметила дизайнер.