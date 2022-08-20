Козацький образ для Усика розробляв бренд Damirli. Це не вперше вони співпрацюють – образ "Джокера" для боксера теж їх робота.

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Цього разу Усик вирішив вийти в козацькому образі. Засновниця та креативна директорка бренду Ельвіра Гасанова розповіла деталі про цей образ, який повністю був зроблений в Україні.

"Ідея образу належить Олександру. В нього дуже круто розвинена фантазія. Він знає, що саме хоче донести своїм образом. З нашого боку вже було детальне обговорення та узгодження всіх деталей. В цьому етнообразі ми використовували виключно українські матеріали та орнамент, щоб все було за класичними правилами. Кожна деталь пророблялася дуже ретельно", – розповіла Ельвіра Гасанова.



Олександр Усик вразив усіх козацьким образом на пресконференції / Фото Matchroom Boxing

За її словами, одяг зроблено з льону, а вся вишивка робилася вручну. На сорочку витратили майже два тижні.

"Я не думаю, що ми будемо для когось повторювати такий образ. Це авторська робота, тому і рахувати його вартість немає сенсу", – відзначила дизайнерка.