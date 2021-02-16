Правый полузащитник Зари Владислав Кочергин мог перебраться в чемпионат Бельгии. Один из местных клубов интересовался футболистом, но получил отказ.

Президент Зари Евгений Геллер рассказал об интересе в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком. Однако трансфер не состоялся из-за финансовой стороны.

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Интерес из Бельгии

Какой именно клуб выходил на Зарю пока не сообщается. Но сумма предложения не устроила руководство луганской команды.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Кочергина в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с Зарей рассчитан до конца июня 2022 года.

По итогам прошлого 2020 года именно Кочергин был назван лучшим игроком Зари. В этом сезоне игрок провел на поле 19 матчей, в которых наколотил 6 голов, еще трижды ассистировал партнерам по команде.

Интересно, что на тренировочном сборе в Турции, где Заря готовилась ко второму кругу чемпионата, за игроком пристально следили скауты трех клубов Серии А.

В команде из Луганска Владислав выступает с 2017 года. 24-летний полузащитник является воспитанником Днепра, где и начинал свою взрослую карьеру.