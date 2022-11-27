По сообщению источника, Кевин Дэвис прибыл в Катар вместе с сыном и друзьями. Они планировали посетить поединки сборной Уэльса на чемпионате мира.

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Перед поездкой на игру Уэльса против Ирана, состоявшейся 25 ноября, болельщику стало плохо. Друзья Дэвиса увезли его в местную больницу, но спасти жизнь не удалось. Болельщику сборной Уэльса было 62 года.

Его семье оказывается консульская помощь Великобритании. Футбольная ассоциация Уэльса выразила соболезнования семье и друзьям Дэвиса.

Наши глубокие соболезнования от всех в Футбольной ассоциации Уэльса. Наши мысли с семьей и друзьями Кевина в это печальное время. Ассоциация находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем,

– написано в заявлении ассоциации.

Напомним, сборная Уэльса проиграла иранцам (0:2), пропустив два гола на последних минутах компенсированного времени. Бейл и компания практически потеряли шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Важно! Свой следующий поединок сборная Уэльса сыграет против Англии 29 ноября. После двух сыгранных матчей валлийцы занимают последнюю строчку в группе В, имея в активе всего один балл.