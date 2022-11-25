Катар официально вылетел с ЧМ-2022: раньше только один хозяин Мундиаля не выходил из группы

Команда Феликса Санчеса оказалась беспомощной перед эквадорцами и сенегальцами. Как следствие, "бордовые" не примут участие в плей-офф турнира.

В группе А на чемпионате мира подошел к завершению второй тур. В последнем матче Нидерланды не смогли победить Эквадор, расписав ничью 1:1.

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В первой игре дня свою победу одержал Сенегал. Подопечные Алиу Сиссе нанесли хозяевам турнира Катару второе поражение подряд на их дебютном Мундиале, пишет 24 канал.

Этот результат стал приговором для катарцев. Команда Феликса Санчеса стала первой сборной, оформившей досрочный вылет из ЧМ-2022. Расстояние до первых двух команд составляет 4 очка, что играть за один тур невозможно.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Нидерланды 1 1 0 3:1 4 2 Эквадор 1 1 0 3:1 4 3 Сенегал 1 0 1 3:3 3 4 Катар 0 0 3 1:5 0

Таким образом, Катар стал лишь вторым хозяином ЧМ, который не смог пройти групповую стадию. Ранее на первом же этапе завершала свои выступления только ЮАР в 2010 году. Впрочем, тогда "Бафана Бафана" обыграла французов, взяла в итоге 4 очка и лишь по разнице голов отдала второе место Мексике.

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В последнем туре катарцы попытаются громко хлопнуть дверью в игре с фаворитом квартета Нидерландами. В свою очередь, Сенегал и Эквадор в очной дуэли поспорят за право выйти в плей-офф. Южноамериканскую команду устроит ничья.