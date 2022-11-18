Нехватка интереса, – Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы те заполнили стадионы на ЧМ
Источник:Sporx
Чемпионат Мира в Катаре не вызвал ожидаемого интереса болельщиков со всего мира. Правительство Катара нашло решение этой проблемы. Пакистанские болельщики-наемники за оплату будут наполнять стадионы во время Мундиаля.
Катар будет платить каждому фанату по 10 долларов в день, обеспечит его 3-х разовым питанием и бесплатным жильем. Каждому фейковому болельщику раздали футболки с эмблемами команд и флаги стран, за которые нужно болеть. В случае, если за несколько часов до матча на стадионах все равно останутся свободные места – на трибуну будут приглашаться иностранные рабочие с сохранением заработной платы. Мундиаль продлится 28 дней
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