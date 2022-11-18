Катар будет платить каждому фанату по 10 долларов в день, обеспечит его 3-х разовым питанием и бесплатным жильем. Каждому фейковому болельщику раздали футболки с эмблемами команд и флаги стран, за которые нужно болеть. В случае, если за несколько часов до матча на стадионах все равно останутся свободные места – на трибуну будут приглашаться иностранные рабочие с сохранением заработной платы. Мундиаль продлится 28 дней

Пахнет договорняком: Катар подкупил Эквадор, чтобы победить в матче-открытии ЧМ-2022

Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор в 18:00.