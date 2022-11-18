Катар платитиме кожному фанату по 10 доларів на день, забезпечить його 3-разовим харчуванням та безплатним житлом. Кожному фейковому вболівальнику роздали футболки з емблемами команд та прапори країн, за які потрібно вболівати. У випадку, якщо за декілька годин до матчу на стадіонах все одно залишатимуться вільні місця – на трибуну запрошуватимуть іноземних робітників зі збереженням заробітної плати. Мундіаль триватиме 28 днів.

Варте уваги Пахне договорняком: Катар підкупив Еквадор, щоб перемогти у матчі-відкритті ЧС-2022

Чемпіонат світу стартує 20-го листопада матчем Катар – Еквадор о 18:00.