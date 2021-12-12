Каталонское сердце Хави не помогло Барселоне победить Осасуну: видеообзор

Барселона снова не смогла одержать победу. Каталонский клуб 12 декабря неожиданно упустила победу над Осасуной.

Осасуна – Барселона 2:2

Голы: Гарсия Субирия, 14, Авила, 86 – Гонсалес, 12, Эззалзули, 49

Барселона подошла к этому матчу с серией поражений, которая составляла два поединка. Уже на 12-й минуте гости из Каталонии размочили нули на табло. Голом отметился Гонсалес, который откликнулся на красивую передачу в штрафной соперника – 0:1.

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Защита Осасуны сигнализировала арбитру об офсайде у футболиста Барселоны. Но все было в рамках правил.

Однако гости не долго владели преимуществом в счете. Уже через две минуты хозяева сравняли цифры на табло. Гарсия Субирия лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного. Мяч полетел в угол ворот рядом с руками голкипера – 1:1.

Командам пришлось все начинать сначала. На перерыв клубы ушли за мировой 1:1.

Каталонцы потеряли победу

Сразу после отдыха быстрый гол удался Барселоне. Мяч после подачи с фланга долетел до Эззалзули, который находился на дальней стойке. Форварду ничего не оставалось, как расстрелять ворота соперника – 1:2.

К 86-й минуте казалось, что команде Хави удастся одержать победу на выезде. Но хозяева сравняли цифры на табло. В конце поединка Осасуна получила право на угловой. Барселоне удалось вынести мяч после стандарта, но он отлетел прямо под удар Авилу, который мощным выстрелом в угол ворот сравнял цифры на табло – 2:2.

Барселона упустила победу на выезде.

Каталонский клуб с 24 очками идет восьмым.

Осасуна за 16 поединков получила 22 балла и идет десятой.

Видеообзор матча Осасуна – Барселона