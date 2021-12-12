Осасуна – Барселона 2:2

Голи: Гарсія Субірія, 14, Авіла, 86 – Гонсалес, 12, Еззалзулі, 49

Барселона підійшла до цього матчу з серією поразок, яка складала два поєдинки. Вже на 12-й хвилині гості з Каталонії розмочили нулі на табло. Голом відзначився Гонсалес, який відгукнувся на красиву передачу у штрафному суперника – 0:1.

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Захист Осасуни сигналізував арбітру про офсайд у футболіста Барселони. Але все було у рамках правил.

Однак гості не довго володіли перевагою у рахунку. Вже через дві хвилини господарі зрівняли цифри на табло. Гарсія Субірія найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного. М'яч полетів у кут воріт біля рук голкіпера – 1:1.

Командам довелось все розпочинати спочатку. На перерву клуби пішли за мирової 1:1.

Каталонці розгубили перемогу

Відразу після відпочинку швидкий гол вдався Барселоні. М'яч після подачі з флангу долетів до Еззалзулі, який перебував на дальній стійці. Форварду нічого не залишалось, як розстріляти ворота суперника – 1:2.

До 86-ї хвилини здавалось, що команді Хаві вдасться здобути перемогу на виїзді. Але господарі зрівняли цифри на табло. Наприкінці поєдинку Осасуна здобула право на кутовий. Барселоні вдалось винести м'яч після стандарту, але він відлетів прямо під удар Авілі, який потужним пострілом у кут воріт зрівняв цифри на табло – 2:2.

Барселона розгубила перемогу на виїзді.

Каталонський клуб із 24 очками йде восьмим.

Осасуна за 16 поєдинків здобула 22 бали та йде десятою.

Відеоогляд матчу Осасуна – Барселона