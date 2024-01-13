23-летним правым вингером заинтересовались сразу два европейских клуба. Речь идет о хорватском Хайдуке и азербайджанском Нефтче.

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"Горняки" нарасхват

Хайдука уже давно интересуется Кащуком. Еще летом 2023 хорватский коллектив хотел усилиться украинским футболистом, но не сложилось. Теперь хорваты имеют вторую попытку, потому что хотят закрыть проблему правого фланга атаки.

Вероятно, клуб из Сплита сделает все, чтобы уже в зимнее трансферное окно подписать украинца.

Любопытно. Контракт Кащука с Шахтером истекает по окончании текущего сезона-2023/2024. Поэтому всем заинтересованным клубам нужно будет потратиться на трансфер Алексея. на Transermarkt стоимость футболиста оценивается в 2,50 миллиона евро.

Следует выделить тот факт, что оба претендента идут в верхушках турнирных таблиц местных чемпионатов. Нефтчи с 28 баллами замыкает ТОП-3, а Хайдук с 41 очком идет лидером.

Еще одной трансферной целью европейских грандов является Георгий Судаков, которым интересуются Наполи и Ювентус. В то же время "горнякам" удалось сохранить своего другого лидера Артема Бондаренко, с которым дончане подписали долгосрочный контракт до конца 2028 года.

Это идентичный ход, как было с Георгием, заключившим длительное соглашение, что позволит Шахтеру солидно заработать на его будущем трансфере.

Футбольная карьера Алексея Кащука