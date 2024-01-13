23-летним правым вингером заинтересовались сразу два европейских клуба. Речь идет о хорватском Хайдуке и азербайджанском Нефтче.
Читайте также Легионера Шахтера хотят запихать в топ-клубы Европы, которые охотятся за лидером "горняков"
"Горняки" нарасхват
Хайдука уже давно интересуется Кащуком. Еще летом 2023 хорватский коллектив хотел усилиться украинским футболистом, но не сложилось. Теперь хорваты имеют вторую попытку, потому что хотят закрыть проблему правого фланга атаки.
Вероятно, клуб из Сплита сделает все, чтобы уже в зимнее трансферное окно подписать украинца.
Следует выделить тот факт, что оба претендента идут в верхушках турнирных таблиц местных чемпионатов. Нефтчи с 28 баллами замыкает ТОП-3, а Хайдук с 41 очком идет лидером.
Еще одной трансферной целью европейских грандов является Георгий Судаков, которым интересуются Наполи и Ювентус. В то же время "горнякам" удалось сохранить своего другого лидера Артема Бондаренко, с которым дончане подписали долгосрочный контракт до конца 2028 года.
Это идентичный ход, как было с Георгием, заключившим длительное соглашение, что позволит Шахтеру солидно заработать на его будущем трансфере.
Футбольная карьера Алексея Кащука
- В Украине Кащук успел поиграть не только за Шахтер. С 2019 по 2022 годы выступал в аренде за Мариуполь.
- В конце марта 2022-го впервые уехал играть за границу. "Горняки" отдали Алексея в аренду в азербайджанский Сабах. Потому местный футбол для него не будет новинкой.
- В конце июня 2023 года Кащук вернулся из аренды в Шахтер и больше не покидал дончан.
- В текущем сезоне-2023/2024 правый вингер провел за донецкий клуб 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал ассист.
- Имеет за своей спиной 13 проведённых матчей за сборную Украины U-21.
- В 2019 году вместе со сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.