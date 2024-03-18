Трубин добавил приятной "головной боли" Реброву: Бенфика одержала "сухую" победу лиге

В 26-м туре чемпионата Португалии Бенфика гостила на поле Каса Пиа. Анатолий Трубин помог "орлам" одержали минимальную победу.

Первая часть поединка прошла без результативных ударов. Единственный гол в матче был забит аж на 74-й минуте встречи, передает 24 Канал.

Читайте также Ювентус продолжает падение: Малиновский помог Дженоа взять ничью против гранда Серии А – видео

Очередной "сухой" матч украинца

В середине второго тайма Кабрал размочил нули на табло и вывел Бенфику вперед 0:1 после передачи Жоау Марио. Гости полностью переиграли менее именитого соперника на его же поля. Этому свидетельствует финальная статистика матча, который закончился минимальной победой "орлов".

Футболисты Бенфики нанесли 19 ударов (6 – в створ владений) в сторону ворот Каса Пиа. Зато хозяева поля сделали 6 выстрелов (3 из которых были в рамку ворот Анатолия Трубина).

Украинский голкипер провел свой уже 15-й "сухой" поединок в текущем сезоне-2023/2024 за Бенфику. Всего в этом сезоне Трубин 39 раз защищал владения "орлов" и пропустил 37 голов.

Видео сейва Трубина

К слову. Бенфика после этой победы набрала уже 64 балла и продолжает уступать лидеру сезона Спортингу одним очком (65 пунктов у "зелено-белых").

Свой следующий матч "орлы" проведут 30 марта дома против Шавиша в 27-ом туре португальского первенства.

Теперь Анатолий присоединится к сборной Украины в испанской Марбелье, где "сине-желтые" готовятся к мартовским матчам. Уже 21 марта команда Сергея Реброва сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.