Трансферные аппетиты Карпат: львовский клуб интересуется звездами УПЛ

Львовские Карпаты планируют серьезно доукомплектовываться перед стартом второй части чемпионата в Первой лиге. В шорт-лист "львов" попали несколько известных футболистов.

Селекционеры львовского клуба находятся в поисках опытных футболистов, которые смогут усилить игру команды. Среди вероятных новичков команды достаточно известные имена.

Читайте также Клуб Первой лиги опроверг снятие с чемпионата, но анонсировал изменения на тренерском мостике

Звездное усиление Карпат

По информации источника, "львы" планируют подписать двух форвардов: Алексея Хобленко из Кривбасса и Руслана Степанюка из Ворсклы.

Воспитанник Динамо Хобленко в нынешнем сезоне сыграл за криворожскую команду 8 матчей и забил 1 мяч. К концу первого круга форвард потерял место в основном составе Кривбасса.

Руслан Степанюк был лидером Ворсклы во времена тренера Юрия Максимова. С приходом Виктора Скрипника нападающий несколько снизил свою результативность, забив в первом круге чемпионата 2 гола в 15 поединках.

Еще одним опытным новичком "львов" может стать фланговый полузащитник Егор Картушов. 31-летний хавбек Металлиста сыграл в первом круге 12 матчей, в которых отдал два ассиста.

Турнирное положение Карпат