Селекціонери львівського клубу знаходяться в пошуках досвідчених футболістів, які зможуть одразу посилити гру команди. Серед ймовірних новачків команди є доволі відомі імена.
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Зіркове посилення Карпат
За інформацією джерела, "леви" планують підписати двох форвардів: Олексія Хобленка з Кривбасу та Руслана Степанюка з Ворскли.
Вихованець Динамо Хобленко в нинішньому сезоні зіграв за криворізьку команду 8 матчів і забив 1 м'яч. Під кінець першого кола форвард втратив місце в основному складі Кривбасу.
Руслан Степанюк був лідером Ворскли за часів тренера Юрія Максимова. З приходом Віктора Скрипника нападник дещо знизив свою результативність, забивши в першому колі чемпіонату 2 голи в 15 поєдинках.
Ще одним досвідченим новачком "левів" може стати фланговий півзахисник Єгор Картушов. 31-річний хавбек Металіста зіграв в першому колі 12 матчів, у яких віддав два асисти.
Турнірне становище Карпат
- Нагадаємо, що за підсумками першого етапу чемпіонату Першої ліги Карпати потрапили до чемпіонської вісімки.
- При формуванні таблиці топ-групи враховувалися лише результати очних зустрічей команд, що вийшли до наступного раунду.
- Таким чином, команда Тлумака займає шосте місце, маючи в активі 6 балів.
- Відрив від лідерів групи – Оболоні та Полісся складає десять очок. Тому "левам" немає часу на перегляд ноунеймів і потрібні якісні гравці, які дадуть результат.
- За підсумками чемпіонату пряму путівку до УПЛ отримають дві команди. Команди, що посіли 3-е і 4-е місця зіграють перехідні матчі з 12-ю та 13-ю командами Прем'єр-ліги.