Селекціонери львівського клубу знаходяться в пошуках досвідчених футболістів, які зможуть одразу посилити гру команди. Серед ймовірних новачків команди є доволі відомі імена.

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Зіркове посилення Карпат

За інформацією джерела, "леви" планують підписати двох форвардів: Олексія Хобленка з Кривбасу та Руслана Степанюка з Ворскли.

Вихованець Динамо Хобленко в нинішньому сезоні зіграв за криворізьку команду 8 матчів і забив 1 м'яч. Під кінець першого кола форвард втратив місце в основному складі Кривбасу.

Руслан Степанюк був лідером Ворскли за часів тренера Юрія Максимова. З приходом Віктора Скрипника нападник дещо знизив свою результативність, забивши в першому колі чемпіонату 2 голи в 15 поєдинках.

Ще одним досвідченим новачком "левів" може стати фланговий півзахисник Єгор Картушов. 31-річний хавбек Металіста зіграв в першому колі 12 матчів, у яких віддав два асисти.

Турнірне становище Карпат