Селекционеры львовского клуба находятся в поисках опытных футболистов, которые смогут усилить игру команды. Среди вероятных новичков команды достаточно известные имена.
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Звездное усиление Карпат
По информации источника, "львы" планируют подписать двух форвардов: Алексея Хобленко из Кривбасса и Руслана Степанюка из Ворсклы.
Воспитанник Динамо Хобленко в нынешнем сезоне сыграл за криворожскую команду 8 матчей и забил 1 мяч. К концу первого круга форвард потерял место в основном составе Кривбасса.
Руслан Степанюк был лидером Ворсклы во времена тренера Юрия Максимова. С приходом Виктора Скрипника нападающий несколько снизил свою результативность, забив в первом круге чемпионата 2 гола в 15 поединках.
Еще одним опытным новичком "львов" может стать фланговый полузащитник Егор Картушов. 31-летний хавбек Металлиста сыграл в первом круге 12 матчей, в которых отдал два ассиста.
Турнирное положение Карпат
- Напомним, что по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги Карпаты попали в чемпионскую восьмерку.
- При формировании таблицы топ-группы учитывались только результаты очных встреч команд, вышедших в следующий раунд.
- Таким образом команда Тлумака занимает шестое место, имея в активе 6 баллов.
- Отрыв от лидеров группы – Оболони и Полесья составляет десять очков. Поэтому "львам" нет времени на просмотр ноунеймов и нужны качественные игроки, которые дадут результат.
- По итогам чемпионата прямую путевку в УПЛ получат две первые команды. Команды занявшие 3-е и 4-е места сыграют переходные матчи с 12-й и 13-й командами Премьер-лиги.