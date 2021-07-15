"Карпаты" – все? Пусть живут "Карпаты"?

Клуб профессионального футбола Карпаты из Львова "вышел из профессионального футбола и не заявляется в любители". Но во Львове уже готовятся к презентации нового футбольного клуба Карпаты.

В прошлом сезоне КПФ "Карпаты" (именно так юридически называется этот футбольный клуб) выступал во Второй лиге. В это время совладелец команды Олег Смалийчук "работал над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины". Именно так написано на официальном сайте Карпат.

Подробнее Карпаты Смалийчук официально прекращают существование

"Структура собственности существующего юридического лица – КПФ "Карпаты" Львов – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии. Второй совладелец "Карпат" годами блокировал работу клуба. Несмотря на все наши усилия, за год времени он так и не вступил в диалог", – заявил Олег Смалийчук.

Поэтому через год, когда "план перезапуска клуба не удался", руководство КПФ "Карпаты" решило "выйти из профессионального футбола и не заявляться в любители". Фактически это означает, что команда, которая еще несколько лет назад выступала в УПЛ, прекращает свою профессиональную деятельность. Остается только юридическое лицо, ведь его не могут закрыть без согласия второго совладельца.

Карпаты будут жить?

Стоит отметить, что в своем заявлении Смалийчук допустил вариант, при котором футбольный клуб продолжит существование. Вот только неизвестно, будут ли это те же "Карпаты".

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать "Карпаты" – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону. Встретимся на секторе,

– заявил Смалийчук.

Заявление Олега Смалийчука было опубликовано вечером 14 июля. За день до этого в фейсбуке была создана страница "ФК Карпаты". На ней анонсировали, что "Львы возвращаются". И объявили о товарищеском матче и презентации команды. Все это произойдет в пятницу, 16 июля, на стадионе "Украина".

Как логотип для этой страницы использовали фон бывшего герба Карпат, который в прошлом сезоне передали болельщикам КПФ "Карпаты", а сами выступали под другим логотипом.

Вполне вероятно, что речь идет о футбольном клубе "Карпаты", который заявился во Вторую лигу. Тренирует эту команду Андрей Тлумак, а в тренерском штабе – немало других известных бывших игроков "зелено-белых". Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Западный Буг", которое связывают с львовским бизнесменом Владимиром Маткивским.

В СМИ была информация о том, что КПФ "Карпаты" и ООО "ФК "Карпаты" могут "объединиться". Удалось ли договориться обеим структурам о сотрудничестве – пока неизвестно.

Болотников уходит из "Карпат"

Однако неожиданностью стало то, что директор по развитию Сергей Болотников заявил, что больше не работает в "Карпатах". Он пообещал впоследствии предоставить более подробную информацию о том, что произошло в клубе.