Заявление Карпат
Совладелец клуба Олег Смалийчук рассказал о попытках возродить команду и судьбу символа Львова. Весь прошлый сезон в клубе работали над спасением "львов". Структура собственности действующего юридического лица – КПФ Карпаты Львов – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.
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Что касается второго совладельца, то он годами блокировал работу клуба. За год он так и не удосужился вступить в переговоры, чтобы дать второй шанс на спасение "львам".
Смалийчук рассказал, что за последний год им удалось погасить долги по зарплате всех работников, задолженности за оказанные услуги и товары. Также удалось уменьшить долги по старым трансферам команды. Именно из-за них на Карпаты был наложен трансферный бан.
Неужели это конец
Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать Карпаты – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону,
– говорится в заявлении.
Напоследок Смалийчук поблагодарил всех, кто верил и помогал в это непростое для клуба время. Совладелец в очередной раз сделал комплимент болельщикам Карпат, назвав их лучшими в Украине. Но последняя фраза дает надежду львовским фанатам на продолжение истории: "Встретимся в секторе", – пообещал Смалийчук.