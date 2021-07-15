Карпаты Смалийчука официально прекращают существование

На футбольной карте Украины на одни Карпаты станет меньше. Львовский клуб Олега Смалийчука не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.

Заявление Карпат

Совладелец клуба Олег Смалийчук рассказал о попытках возродить команду и судьбу символа Львова. Весь прошлый сезон в клубе работали над спасением "львов". Структура собственности действующего юридического лица – КПФ Карпаты Львов – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.

Читайте также Большого объединения трех Карпат не будет: подопечные Тлумака выбрали свой путь

Что касается второго совладельца, то он годами блокировал работу клуба. За год он так и не удосужился вступить в переговоры, чтобы дать второй шанс на спасение "львам".

Смалийчук рассказал, что за последний год им удалось погасить долги по зарплате всех работников, задолженности за оказанные услуги и товары. Также удалось уменьшить долги по старым трансферам команды. Именно из-за них на Карпаты был наложен трансферный бан.

Неужели это конец

В прошлом сезоне клуб из города Льва занял последнее место в группе А. Во Второй лиге в сезоне-2021/2022 будут играть львовские Карпаты под руководством Андрея Тлумака и другие Карпаты, выступающие за город Галич.Совладелец в компании с Сергеем Болотниковым, директором по стратегическому развитию, пытался перезапустить проект Карпат, но этого сделать им не удалось: "КПФ Карпаты вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому она продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов", – заявил Смалийчук.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать Карпаты – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону,

– говорится в заявлении.

Напоследок Смалийчук поблагодарил всех, кто верил и помогал в это непростое для клуба время. Совладелец в очередной раз сделал комплимент болельщикам Карпат, назвав их лучшими в Украине. Но последняя фраза дает надежду львовским фанатам на продолжение истории: "Встретимся в секторе", – пообещал Смалийчук.