Сбросили балласт: Карпаты Маркевича указали на выход двум провальным легионерам

Первая лига Украины ушла на перерыв. Лидер группы "А" львовские Карпаты тоже отправились в отпуск, а некоторые футболисты досрочно покинули "львов".

Речь идет о двух бразильцах Эдуардо и Кристиане Ноте, уход которых анонсировали во львовском клубе после последнего матча 2023 года. Оба не смогли закрепиться в команде лидера группы "А".

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Минус два бразильца

Львовяне прекратили сотрудничество с согласия обеих сторон. Отметим, что нападающий Кристиан выступал в Карпатах на правах аренды из бразильской Понте Преты. В зелено-белой футболке провел 8 матчей (суммарно 275 игровых минут), где в дебютной игре забил свой единственный гол за львовский клуб. Произошло это в домашнем поединке против Эпицентра.

Зато Эдуардо Сантос Соарес имел полноценный 2-летний контракт до конца июня 2025-го. 22-летний опорник перебрался в "львы" в июле 2023-го из польского клуба Радуня. Участвовал только в одном матче лидера одной из групп Первой лиг Украины (получил 45 минут в игре против харьковского Металлиста).

Во львовском клубе поблагодарили футболистов за работу и пожелали успехов в новых командах.

Это первые официальные изменения в расположении команды Мирона Маркевича.

Теперь в лагере львовян остается только один бразильский футболист Игорь Невес, наколотивший 8 голов в 18 матчах за Карпаты. Также в активе 24-летнего нападающего один ассист.

Отпуск Карпат продлится до 22 января 2024 года. После чего команда, возможно, проведет свой тренировочный сбор в Испании, если львы получат разрешение на выезд за границу.

Подопечные Маркевича вышли в чемпионскую группу, набрав 45 баллов в 18 турах.