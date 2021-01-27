Львовские Карпаты объявили о трансфере полузащитника Максима Хланя. Он перешел в луганскую Зарю за рекордную сумму.

Источник: официальный сайт Карпат

Трансфер Максима Хланя стал первым для Карпат в сезоне. Объявили о переходе игрока в день его 18-летия.

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Суммы трансфера Карпаты не разглашают. Но убеждают, что она может быть рекордной для команд Второй лиги, где и выступает львовский клуб.

"В отличие от многих других игроков, которые просто покинули клуб в тяжелый период, Хлань пошел адекватно и помог нам заработать неплохие деньги – по моей информации, это рекордный трансфер в истории Второй лиги. Поэтому будем надеяться, что Максим сможет добиться максимальных достижений и полностью реализовать свой талант", – рассказал исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин.

Кроме того, Карпаты дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из Зари в третий клуб.

Отметим, что Максим Хлань успел дебютировать в УПЛ прошлого сезона. До этого игрок вызывался в юношескую сборную Украины. В 2019 году Футбол 24 сообщал, что к игроку проявляют интерес Динамо и Шахтер, а также мадридский Реал.