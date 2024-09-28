Фантастический гол Назаренко в ворота Карпат: результат матча 8-го тура УПЛ

В субботу, 28 сентября, львовские Карпаты дома принимали Полесье в рамках 8-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась уверенной победой команды из Житомира.

Карпаты – Полесье 1:3

Голы: Мирошниченко, 19 – Крушинский, 18, Гуцуляк 45+1, Назаренко, 70

Карпаты только набирают ход после возвращения в элитный дивизион и постепенно набирают очки. Полесье наоборот уверенно начало новую кампанию и находится среди лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины, сообщает 24 канал.

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Полесье деклассировало Карпаты

Команды начали игру активно и в середине первой половины матча обменялись быстрыми голами. На 18-й минуте защитник "волков" Борис Крушинский отличился в воротах Карпат, но уже через в следующей атаке "львов" Денис Мирошниченко восстановил равновесие.

Под конец первого тайма Полесье вышло вперед благодаря голу новичка житомирян Александра Гуцуляка. Отметим, что нападающий забивает в пятом матче подряд в составе "зелено-желтых".

Второй тайм начался менее активно, команды начали больше контролировать мяч. В середине второй половины матча Карпаты пошли ва-банк, ведь должны были отыгрываться.

На 70-й минуте "волки" поймали "львов" на контратаке и добили львовский коллектив. Александр Назаренко промчался по левому флангу, зайдя в штрафную площадь Карпат и эффектным ударом не оставил шансов для голкипера львовян.

В итоге Полесье записывает в свою копилку еще 3 зачетных балла. Отметим, что житомирцы продолжили беспроигрышную серию в новом сезоне Украинской Премьер-Лиги.

Видеообзор матча Карпаты – Полесье: