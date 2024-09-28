Карпати – Полісся 1:3

Голи: Мірошніченко, 19 – Крушинський, 18, Гуцуляк 45+1, Назаренко, 70

Карпати тільки набирають хід після повернення в елітний дивізіон та поступово набирають очки. Полісся навпаки впевнено розпочало нову кампанію та знаходиться серед лідерів турнірної таблиці чемпіонату Україну, повідомляє 24 канал.

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Полісся декласувало Карпати

Команди розпочали гру активно та в середині першої половини матчу обмінялись швидкими голами. На 18-й хвилині захисник "вовків" Борис Крушинський відзначився у воротах Карпат, але вже через в наступній атаці "левів" Денис Мірошніченко відновив рівновагу.

Під кінець першого тайму Полісся вийшло вперед завдяки голу новачку житомирян Олександру Гуцуляку. Відзначимо, що нападник забиває у п'ятому матчі поспіль у складі "зелено-жовтих".

Другий тайм розпочався менш активно, команди почали більше контролювати м'яч. У середині другої половини матчу Карпати пішли ва-банк, адже мали відігруватись.

На 70-й хвилині "вовки" зловили "левів" на контратаці та добили львівський колектив. Олександр Назаренко промчався по лівому флангу, зайшовши у карний майданчик Карпат та ефектним ударом не залишив шансів для голкіпера львів'ян.

У підсумку Полісся записує у свою скарбничку ще 3 залікових бали. Зазначимо, що житомирці продовжили безпрограшну серію у новому сезоні Української Прем'єр-Ліги.

Відеоогляд матчу Карпати – Полісся: