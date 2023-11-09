Вже зараз клуб роздумує над підсиленням свого складу під УПЛ, де львів'яни не грали з 2020 року. Після першої поразки у чемпіонаті, яка сталася 5 листопада в матчі проти Епіцентра, Мирон Маркевич заявляв, що його команді не вистачає нападників, котрі якісно реалізовують свої моменти.

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Карпати хочуть повернути свого вихованця

Стало відомо, що "леви" вже працюють над розв'язанням цієї проблеми. Карпати може підсилити їх вихованець Мар'ян Швед, який наразі грає за донецький Шахтар.

Трансфер може відбутися як на правах оренди, так і на повноцінній основі. Розглядається варіант переходу взимку або ж уже після закінчення сезону-2023/2024, коли очікується, що львів'яни підвищаться у класі.

Нагадаємо, що 26-річний Мар'ян Швед є вихованцем львівських Карпат. Він перебував у структурі клубу протягом 14 років. За першу команду зіграв 55 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 7 асистів.

Довідка. Контракт із "гірниками" у вінгера розрахований до 30 червня 2027 року. У сезоні-2023/2024 він 4 рази виходив на поле у складі чинного чемпіона України, у яких сумарно провів лише 42 хвилини