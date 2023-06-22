Профи по работе с легионерами: Карпаты Маркевича могут подписать забивного бразильца

Львовские Карпаты почти с нуля перестраивают команду с приходом Мирона Маркевича. "Львов" могут усилить не только украинские футболисты, но и легионеры.

Львовский клуб может подписать контракт с бразильским опорником, хорошо знакомый Остапу Маркевичу, сыну легендарного наставника. Эдуардо Сантуш был подписан на страницу Карпат в инстаграмме, но на 22 июня его подписка от этого аккаунта исчезла.

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Маркевич умеет раскрывать талант легионеров

Ранее отмечалось, что Остап Маркевич будет помощником своего отца в Карпатах и будет заниматься поиском новых футболистов. Сантуш продемонстрировал в Польше крутую результативность – 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

Эдуардо Сантуш поиграл под руководством Маркевича-младшего в третьелиговом польском клубе Радуня. Карпатам футболист может добраться бесплатно.

Напомним, что Карпаты простились с 15 футболистами, среди них был и Александр Климец. Хотя футболист 21 июня сыграл за вторую команду "львов" в матче против Юности с Верхней Белки, выступающей в чемпионате Львовской области.

СМИ сообщают, что с приходом Маркевича в Карпаты придет много игроков из харьковских Металлиста и Металлиста 1925 года. По меньшей мере 11 трансферов совершит львовский клуб в летнее межсезонье.

Из последних слухов "зелено-белые" интересуются Танковским и Лучкевичем, покинувшим Днепр-1.

Что известно о потенциальном новичке Карпат