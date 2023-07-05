Это уже вторая товарищеская встреча для Карпат во время подготовки к новому сезону Первой лиги Украины-2023/2024. 4 июля львовский клуб разгромил любителей из клуба Севлюш.

Читайте также Будут "каждое воскресенье ходить в церковь": Карпаты вернули клубную легенду

Все под тайной от "львов"

Целых 6 голов влетело в ворота команды из Виноградова. Это первая победа "львов" под руководством Мирона Маркевича.

Официальный сайт Карпат молчит об этом матче, там нет никакой информации. Только на фейсбук-странице "зелено-белых" появился постер результата матча на фоне с уже старожилом "львов" Амвросием Чачуа.

Пока неизвестно, кто стал авторами голов и вообще, каким был состав Карпат. Болельщики уже стали шутить, что все мячи забил Чачуа, ставшего лицом публикации.

Фанаты Карпаты вообще не одобряют, что не могут по интернету увидеть трансляции товарищеских матчей своей любимой команды. Все очень таинственно и закрыто. Куча слухов о новичках, но никакого подтверждения от львовского клуба.

Впоследствии появилось несколько фотографий с матча, но там почти не видно четких лиц игроков Карпат. Фанаты разглядели на фотографиях только Евгения Подлипенца и Тимофея Сухара.

Добавим, что в преддверии поединка стало известно о возвращении во львовский клуб бывшего футболиста "зелено-белых" Михаила Кополовца, который будет заниматься селекцией "львов".

К слову. В первом матче на собрании Карпаты расписали мировую 1:1 против Агробизнеса, возобновляющего свои выступления в Первой лиге Украины. Тогда единственный гол за "зелено-белых" забил капитан команды Денис Кожанов. Тогда Маркевич остался доволен игрой своих подопечных, игравших под серьезной нагрузкой.