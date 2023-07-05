Це вже друга товариська зустріч для Карпат під час підготовки до нового сезону Першої ліги України-2023/2024. 4 липня львівський клуб розгромив аматорів із клубу Севлюш.

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Все під таємницею від "левів"

Цілих 6 голів влетіло у ворота команди із Виноградова. Це перша перемога "левів" під керівництвом Мирона Маркевича.

Офіційний сайт Карпат мовчить про цей матч, там немає жодної інформації. Лише на фейсбук-сторінці "зелено-білих" з'явився постер результату матчу на тлі з вже старожилом "левів" Амбросієм Чачуа.

Наразі невідомо, хто став авторами голів та взагалі, яким був склад Карпат. Уболівальники вже стали жартувати, що усі м'ячі забив Чачуа, який став обличчям публікації.

Фанати Карпати взагалі не схвалюють того, що не можуть по інтернету побачити трансляції товариських матчів своєї улюбленої команди. Все дуже таємничо та закрито. Купа чуток про новачків, але жодного підтвердження від львівського клубу.

Згодом з'явилось декілька фото з матчу, але там майже не видно чітких облич гравців Карпат. Фанати розгледіли на світлинах лише Євгена Підлипенця та Тимофія Сухара.

Додамо, що напередодні поєдинку стало відомо про повернення у львівський клуб колишнього футболіста "зелено-білих" Михайла Кополовця, який займатиметься селекцією "левів".

До слова. У першому матчі на зборах Карпати розписали мирову 1:1 проти Агробізнеса, який відновлює свої виступи у Першій лізі України. Тоді єдиний гол за "зелено-білих" забив капітан команди Денис Кожанов. Тоді Маркевич залишився задоволений грою своїх підопічних, які грали під серйозним навантаженням.