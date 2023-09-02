Судьбу матча решили дебютанты: Карпаты уверенно обыграли конкурента за выход в УПЛ

Команда Мирона Маркевича одержала пятую победу в сезоне. В составе "львов" голами отличились абсолютные новички.

Карпаты – Эпицентр 2:0

Голы: Кристиан, 74, Равлык, 81

Львовские Карпаты в последние дни трансферного окна дозаявили несколько новых футболистов. Именно они стали героями поединка 6-го тура Первой лиги против Эпицентра, сообщает 24 Канал.

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Джокеры Маркевича

В первом тайме обе команды не смогли открыть счет во встрече. Неточностями на завершающей стадии атак грешили Максим Гирный в Эпицентре и Костенко с Демченко в Карпатах.

После перерыва ситуация на поле изменилась. Остроты действиям "львов" добавили новобранцы: бразилец Кристиан и экс-нападающий Агробизнеса Равлык, появившиеся на поле на 73-й минуте. Именно этим двум футболистам суждено было решить судьбу поединка.

На 74-й минуте матча Кристиан замкнул фланговую подачу Полегенько. Впоследствии Равлик установил окончательный счет во встрече – 2:0.

Видео гола Кристиана

Видео гола Равлыка

Отметим, что в отчетном поединке дебютировал в Карпатах еще один известный исполнитель. Бывший защитник Александрии Владислав Бабогло, защищающий цвета сборной Молдовы, надежно отыграл в защите, что позволило сохранить ворота "сухими".

В итоге команда Маркевича набрала 16 баллов в 6 матчах и единолично возглавила турнирную таблицу группы Первой лиги. В следующем туре Карпаты сыграют на выезде против Агробизнеса.

Эпицентр, также претендующий на выход в УПЛ, занимает 5-е место в группе А. На счету команды Сергея Нагорняка 8 очков. В 7-м туре команда Каменец-Подольского встретится с Буковиной.

Видеообзор матча Карпаты – Эпицентр