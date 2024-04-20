Думают, что они стали великими, – Маркевич разнес игроков Карпат после поражения от Ингульца

В пятницу, 19 апреля, состоялся центральный матч тура в Первой лиге Украины по футболу. Карпаты на своем поле принимали Ингулец.

Хозяева поля уступили со счетом 1:2. На голы Козака и Богунова они ответили взятием ворот от Костенка лишь в конце поединка уже в компенсированное время.

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Маркевич разочарован выступлением своей команды

После финального свистка матч прокомментировал главный тренер "львов" Мирон Маркевич. Он остался очень недоволен выступлением своих подопечных.

С нашей стороны игры сегодня не было. Наверное, футболисты уже думают, что они стали великими. Ингулец использовал свой момент, сыграл довольно неплохо, при том, что мы вообще не играли. А соперник реализовал свою возможность. Мы будем выяснять, потому что так не может быть. Нам еще играть второй круг, надо всех игроков привести в порядок,

– заявил наставник Карпат.

Мирон Маркевич также оценил кадровую ситуацию в своей команде. Он заявил, что отсутствия некоторых игроков повлияло на невыразительное выступление "львов":

"Отсутствие Сакива? У нас когда кто-то выпадает, то сразу проблемы. Понятно, что Сакив сегодня был нужен. Юрий Романюк играл не на своей позиции, оттуда возник гол. В футболе мелочей не бывает. К сожалению, Андрей Булеза травмирован, у нас есть проблемы с этой позицией".

Относительно судейства опытный наставник не имел нареканий, По словам Маркевича, возможно, какие-то ошибки были в обе стороны, но ему показалось, что арбитры старались судить объективно.

Тренер отметил также эмоциональный фон вокруг команды и заявил, что футболистов надо срочно приводить в чувства, ведь сезон еще не завершен.

Мы очень сильно настраивали ребят на этот матч, но ... Еще и пресса пишет, что мы уже в Премьер-лиге, тренеры нас поздравляют – это бесследно не проходит. Сейчас надо очень жестко отнестись к нашим предстоящим поединкам. Надо выводить игроков из этого состояния,

– сказал Маркевич.

Отметим, что поражение от Ингульца стало первым для Карпат с ноября 2023 года. За этот период "львы" провели 7 официальных поединков, в которых одержали все победы.

Смотрите видеообзор матча Карпаты – Ингулец

. На даный момент львовский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги. Карпаты имеют отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя Ингульца за 5 туров до конца чемпионата.

Следующий матч Карпаты сыграют на выезде 27 апреля. Их соперником будет СК Полтава.