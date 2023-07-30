Маркевич вернулся в Карпаты с победы: все результаты матчей 1-го тура Первой лиги

Состоялись все матчи 1-го тура Первой лиги Украины-2023/2024. Львовские Карпаты минимально обыграли Хуст, который доигрывал поединок в девять.

Карпаты – Хуст 1:0

Гол: Подлепенец, 23

Удаление: Мердеев, 37, Фляшко, 76

Многие футбольные болельщики собрались вокруг своих экранов, чтобы увидеть первую игру "львов" по возвращении в тренерский мостик Мирона Маркевича. Уже с первых минут стало понятно, что легендарный тренер поставил команде быструю комбинационную игру. Футболисты подолгу не задерживали у себя мяч, пишет 24 Канал.

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Целая гора потерянных моментов

На 23-й минуте активность "зелено-белых" была вознаграждена. Бразильский новичок Карпат Игорь сделал почти все для Подлепенца, тот обыграл соперников и пробил под дальнюю стойку ворот Хуста – 1:0.

По ходу первого тайма гости остались в меньшинстве, усложнив себе задачу на этот поединок. На 37-й минуте Мердеев увидел перед собой вторую желтую, которая была для него уже второй в матче, превратившись в удаление.

53 минуты Хуст должен был играть в меньшинстве. А Карпаты продолжали штурмовать владения гостей.

На перерыв команда Маркевича ушла с минимальным преимуществом 1:0.

Во втором тайме все было с тем же сценарием – Карпаты атаковали, а Хуст встал в глухую оборону. Однако гости могли отличиться очень крутым голом с дальней дистанции, если бы не перекладина, спасшая "львов".

Карпаты имели целую гору моментов, а соперник собирал желтые карточки. И добрался. На 76-й минуте вышедший на замену Фляшко получил вторую желтую карточку и заблаговременно покинул поле. Фляшко отыграл всего 14 минут и запомнился только двумя предупреждениями.

Хозяева поля словно пытались засунуть тот мяч в ворота или же разыграть его до верно. Но то вратарь, который был лучшим в составе Хуста, то защита спасала ворота гостей от одного пропущенного гола.

Финальный свисток зафиксировал победу Карпат над Хустом 1:0. Маркевич стартовал с минимальной победы.

Карпаты – Хуст: видеообзор матча

Результаты матчей 1-го тура Первой лиги

Группа "А":

Буковина – Нива Тернополь 0:1

Нива – Агробизнес 2:1

Карпаты – Хуст 1:0

Прикарпатье – Подолье 1:1

Металлист – Эпицентр 0:1

Группа "Б":