Маркевич вернулся в Карпаты с победы: все результаты матчей 1-го тура Первой лиги
Состоялись все матчи 1-го тура Первой лиги Украины-2023/2024. Львовские Карпаты минимально обыграли Хуст, который доигрывал поединок в девять.
Карпаты – Хуст 1:0
Гол: Подлепенец, 23
Удаление: Мердеев, 37, Фляшко, 76
Многие футбольные болельщики собрались вокруг своих экранов, чтобы увидеть первую игру "львов" по возвращении в тренерский мостик Мирона Маркевича. Уже с первых минут стало понятно, что легендарный тренер поставил команде быструю комбинационную игру. Футболисты подолгу не задерживали у себя мяч, пишет 24 Канал.
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Целая гора потерянных моментов
На 23-й минуте активность "зелено-белых" была вознаграждена. Бразильский новичок Карпат Игорь сделал почти все для Подлепенца, тот обыграл соперников и пробил под дальнюю стойку ворот Хуста – 1:0.
По ходу первого тайма гости остались в меньшинстве, усложнив себе задачу на этот поединок. На 37-й минуте Мердеев увидел перед собой вторую желтую, которая была для него уже второй в матче, превратившись в удаление.
53 минуты Хуст должен был играть в меньшинстве. А Карпаты продолжали штурмовать владения гостей.
На перерыв команда Маркевича ушла с минимальным преимуществом 1:0.
Во втором тайме все было с тем же сценарием – Карпаты атаковали, а Хуст встал в глухую оборону. Однако гости могли отличиться очень крутым голом с дальней дистанции, если бы не перекладина, спасшая "львов".
Карпаты имели целую гору моментов, а соперник собирал желтые карточки. И добрался. На 76-й минуте вышедший на замену Фляшко получил вторую желтую карточку и заблаговременно покинул поле. Фляшко отыграл всего 14 минут и запомнился только двумя предупреждениями.
Хозяева поля словно пытались засунуть тот мяч в ворота или же разыграть его до верно. Но то вратарь, который был лучшим в составе Хуста, то защита спасала ворота гостей от одного пропущенного гола.
Финальный свисток зафиксировал победу Карпат над Хустом 1:0. Маркевич стартовал с минимальной победы.
Карпаты – Хуст: видеообзор матча
Результаты матчей 1-го тура Первой лиги
Группа "А":
- Буковина – Нива Тернополь 0:1
- Нива – Агробизнес 2:1
- Карпаты – Хуст 1:0
- Прикарпатье – Подолье 1:1
- Металлист – Эпицентр 0:1
Группа "Б":
- Мариуполь – Виктория 0:0
- Металлург Запорожья – Кремень 0:0
- Левый берег – Горняк-Спорт 5:0
- Чернигов – Диназ 3:2
- Ингулец – Полтава 5:0