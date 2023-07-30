Карпати – Хуст 1:0

Гол: Підлепенець, 23

Вилучення: Мердєєв, 37, Фляшко, 76

Чимало футбольних уболівальників зібралось навколо своїх екранів, аби побачити першу гру "левів" після повернення до тренерського містка Мирона Маркевича. Вже із перших хвилин стало зрозуміло, що легендарний тренер поставив команді швидку т комбінаційну гру. Футболісти подовгу не затримували у себе м'яч, пише 24 Канал.

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Ціла гора змарнованих моментів

На 23-й хвилині активність "зелено-білих" була винагороджена. Бразильський новачок Карпат Іґор зробив майже усе для Підлепенця, той обіграв суперників та пробив під дальню стійку воріт Хуста – 1:0.

По ходу першого тайму гості залишились у меншості, ускладнивши самі собі завдання на цей поєдинок. На 37-й хвилині Мердєєв побачив перед собою другу жовту, яка була для нього вже другою у матчі, перетворившись у вилучення.

53 хвилини Хуст повинен був грати у меншості. А Карпати продовжували штурмувати володіння гостей.

На перерву команда Маркевича пішла з мінімальною перевагою 1:0.

У другому таймі все було з тим же сценарієм – Карпати атакували, а Хуст став у глуху оборону. Проте гості таки могли відзначитись дуже крутим голом із дальньої відстані, якби не поперечина, яка врятувала "левів".

Карпати мали цілу гору моментів, а суперник збирав жовті картки. І дозбирався. На 76-й хвилині Фляшко, який вийшов на заміну, отримав другу жовту картку та завчасно покинув поле. Фляшко відіграв лише 14 хвилин та запам'ятався лише двома попередженнями.

Господарі поля наче намагались запхати той м'яч у ворота або ж розіграти його до вірно. Але то воротар, який був найкращим у складі Хуста, то захист рятував ворота гостей від ще одного пропущеного голу.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Карпат над Хустом 1:0. Маркевич стартував із мінімальної перемоги.

Карпати – Хуст: відеоогляд матчу

Усі результати матчів 1-го туру Першої ліги

Група "А":

Буковина – Нива Тернопіль 0:1

Нива – Агробізнес 2:1

Карпати – Хуст 1:0

Прикарпаття – Поділля 1:1

Металіст – Епіцентр 0:1

Група "Б":