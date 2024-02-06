Речь идет о львовских Карпатах, которые уверенную идут к тому, чтобы сказать Первой лиге Украины "до свидания". В клубе все хорошо понимают, чтобы пройти чемпионскую группу, а затем выступать в УПЛ нужно усиление состава, над которым "зелено-белые" как раз работают.

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Ищут усиление среди молодежи "горняков"

Было много слухов о приезде легионеров, но ни один из них пока не воплотился в реальность. Теперь, похоже, Карпаты переключились на шахтерский вектор.

Недавно была информация, что "львы" арендуют 20-летнего защитника Андрея Булезу, который выступал за Минай, но его контракт принадлежит Шахтеру.

Теперь появилась информация, что Карпаты хотят арендовать еще одного молодого футболиста "горняков" Эдуарда Козика, который сейчас готовится к возобновлению сезона на зарубежных сборах с Шахтером. И снова "львы" думают над усилением защиты.

Речь идет лишь об аренде, ведь Козик имеет действующий контракт с "горняками", который рассчитан до конца июня 2027-го.

Напомним, что Карпаты закончили первый этап Первой лиги на лидерском месте группы "А". Тем самым "зелено-белые" вошли в перечень команд, которые будут бороться за выход в УПЛ через чемпионскую группу. За 18 туров подопечные Мирона Маркевича набрали 45 баллов.

23 марта "львы" проведут свой первый официальный поединок в новом 2024-м году. В этот день львовяне будут принимать Полтаву.

Ранее также была информация, что в команду вернется Юрий Тлумак. Но пока нет никакой официальной информации от львовского клуба.

Что известно об Эдуарде Козика

20-летний футболист, выступающий на позиции центрбека. Воспитанник волынского футбола, который в 2019-м переехал в Шахтер U-17.

В донецком клубе поиграл за U-19 и Шахтер-2.

С февраля по конец июня 2022-го года был в аренде в Мариуполе.

В июле того же года присоединился к первой команде "горняков". В футболке главной команды Шахтера провел уже 8 матчей (5 из которых в текущем сезоне-2023/2024), отметился ассистом.

К слову. 6 февраля Карпаты проведут товарищеский матч против Куликова во Львове. После чего отправятся на тренировочный сбор в Закарпатье. Ведь не получили разрешения на выезд за границу.