Легионеры не хотят в Украину: Маркевич подтвердил переход защитников Шахтера в Карпаты

В пятницу, 9 февраля, львовские Карпаты отправились на тренировочный сбор в Закарпатье. Накануне выезда главный тренер "львов" Мирон Маркевич рассказал о кадровом усилении команды.

Наставник "зелено-белых" признался, что латиноамериканцы не слишком спешат ехать в Украину. Те потенциальные новички Карпат, с которыми переговоры были на финишной прямой, в последний момент отказались ехать в Украину по разным причинам.

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"Львы" усиливают конкуренцию в линии защиты

Поэтому кроме нападающего Игоря Невеса во львовском клубе нет больше ни одного легионера из-за океана.

Однако даже в такой ситуации Мирон Маркевич не видит ничего страшного. Наставник "львов" подтвердил аренды двух молодых защитников донецкого Шахтера – Эдуарда Козика и Андрея Булезы. Львовский клуб пока официально не объявил о переходе "горняков".

Однако на портале Transfermarkt уже обновлена информация о Булезе, который там является игроком "львов" уже со 2 февраля 2024-го года. Аренда до конца текущего сезона-2023/2024.

Также Маркевич заверил, что команда продолжит поиски забивного форварда, который бы составил конкуренцию бразильцу Невесу.

Легендарный тренер Карпат отметил, что большой работы на трансферном рынке следует ждать от клуба уже летом 2024-го.

Сейчас главное качественно провести подготовительный период, быть заточенным на завоевание первого места. А наши скауты тем временем будут искать игроков уже для выступлений в УПЛ. В конце концов, я и не скрывал, что серьезного пополнения в Карпатах следует ожидать в летнее трансферное окно,

– рассказал Маркевич.