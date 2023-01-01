Непослушный футболист: экс-динамовца выгнали из клуба из-за нарушения дисциплины
Источник:infobae
Бывший защитник киевского Динамо Карлос Самбрано не смог без скандала покинуть свой текущий клуб. Перуанец нарушил правила поведения в команде.
Бока Хуниорс радикально настроен на пребывание Карлоса Самбрано в клубе. Но у перуанского футболиста уже есть варианты продолжения карьеры.
Достойно внимания Не в том месте, не в то время: Данные Алвеса обвинили в сексуальном насилии
Главный тренер аргентинского коллектива Уго Ибарра отстранил 33-летнего Самбрано от команды. Все из-за конфликта между тренером и игроком. Карлос грубо нарушил правила дисциплины в команде, но конкретно, что футболист скрыл – не сообщается.
Контракт Замбрано с Бока Хуниорс действовал до лета 2023 года. Аргентисский коллектив намеревался продлить соглашение с игроком еще на два года, но не произошло, как предполагалось. Но у Замбрано есть другие предложения на своем столе. Игроки к себе приглашают клубы из МЛС и перуанский Альянс Лима.
Карьера Самбрано:
- Любопытно, что Самбрано никогда не играл за клуб за перуанский клуб, откуда он родом.
- Игрок начинал свой путь в немецком Шальке.
- Впоследствии Карлос выступал в Греции, России, Украине, Швейцарии и Аргентине.
- Футболист в прямом смысле только числился в составе Динамо, поскольку не провел ни одного матча за "сине-белых".