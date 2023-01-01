Непослушный футболист: экс-динамовца выгнали из клуба из-за нарушения дисциплины

Бывший защитник киевского Динамо Карлос Самбрано не смог без скандала покинуть свой текущий клуб. Перуанец нарушил правила поведения в команде.

Бока Хуниорс радикально настроен на пребывание Карлоса Самбрано в клубе. Но у перуанского футболиста уже есть варианты продолжения карьеры.

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Главный тренер аргентинского коллектива Уго Ибарра отстранил 33-летнего Самбрано от команды. Все из-за конфликта между тренером и игроком. Карлос грубо нарушил правила дисциплины в команде, но конкретно, что футболист скрыл – не сообщается.

Контракт Замбрано с Бока Хуниорс действовал до лета 2023 года. Аргентисский коллектив намеревался продлить соглашение с игроком еще на два года, но не произошло, как предполагалось. Но у Замбрано есть другие предложения на своем столе. Игроки к себе приглашают клубы из МЛС и перуанский Альянс Лима.

Карьера Самбрано: