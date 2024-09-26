"Последняя остановка – Мадрид": стало известно, когда легендарный тренер Реала завершит карьеру
Источник:Todofichajes
Карло Анчелотти настоящий пример топового тренера в истории футбола. Стало известно, когда закончит свою карьеру легендарный наставник мадридского Реала.
Карло Анчелотти, главный тренер "сливочных", планирует завершить свою карьеру в "Королевском клубе". Итальянский специалист намерен продлить контракт с мадридцами, об этом сообщает испанский портал Todofichajes.
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Когда Анчелотти завершит карьеру тренера
Сообщают, что 65-летний итальянский специалист планирует продолжить сотрудничество с "галактикос" еще на один год. Нынешний контракт главного тренера "бланкос" заканчивается летом 2026 года.
После этого Анчелотти планирует завершить футбольную деятельность и уйти на пенсию. Отметим, что итальянец вернулся в мадридский Реал в 2021 году и успел выиграть 9 трофеев, среди которых есть 2 триумфа в Лиге чемпионов.
Интересно. Карло Анчелотти единственный тренер, который торжествовал в чемпионатах топ-5 лиг Европы. Итальянский специалист становился победителем страны с Реалом, ПСЖ, Миланом, Челси и Баварией.
Кроме этого, Карло Анчелотти установил абсолютный рекорд в Ла Лиге среди тренеров за всю историю футбола. Всего за свою тренерскую карьеру 65-летний итальянский специалист получил 29 трофеев.