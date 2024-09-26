Карло Анчелотті, головний тренер "вершкових", планує завершити свою кар'єру у "Королівському клубі". Італійський спеціаліст має наміри продовжити контракт з мадридцями, про це повідомляє іспанський портал Todofichajes.

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Коли Анчелотті завершить кар'єру тренера

Повідомляють, що 65-річний італійський спеціаліст планує продовжити співпрацю з "галактікос" ще на один рік. Нинішній контракт головного тренера "бланкос" закінчується влітку 2026 року.

Після цього Анчелотті планує завершити футбольну діяльність та піти на пенсію. Зазначимо, що італієць повернувся у мадридський Реал у 2021 році та встиг виграти 9 трофеїв, серед яких є 2 тріумфи у Лізі чемпіонів.

Цікаво. Карло Анчелотті єдиний тренер, який тріумфував у чемпіонатах топ-5 ліг Європи. Італійський фахівець ставав переможцем країни з Реалом, ПСЖ, Міланом, Челсі та Баварією.

Окрім цього, Карло Анчелотті встановив абсолютний рекорд у Ла Лізі серед тренерів за всю історію футболу. Всього за свою тренерську кар'єру 65-річний італійський фахівець здобув 29 трофеїв.