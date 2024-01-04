Лунину досталось от Анчелотти: за что главный тренер Реала отчитал украинского голкипера

Мадридский Реал благодаря победе над Мальоркой (1:0) сохранил лидерство в чемпионате Ла Лиги. После матча наставник "сливочных" Карло Анчелотти был недоволен действиями двух футболистов.

Андрей Лунин в матчи с Мальоркой (1:0) сумел сохранить ворота "сухими", добавив в свой актив 4-й клиншит. Несмотря на это, 24-летний голкипер получил на орехи от Анчелотти.

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Анчелотти раскритиковал Лунина

На 2-й компенсированной минуте первого тайма Лунин получил необязательную желтую карточку за спор с арбитром. Такое же наказание получил бразилец Родриго. Это очень не понравилось главному тренеру "сливочных". В раздевалке итальянский специалист упрекнул своим подопечным за бессмысленные "горчичники".

Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры,

– сказал Анчелотти.

"Папа Карло" попросил футболистов держать голову холодной на игровом поле. Ведь в будущем эти предупреждения могут дорого стоить команде. Впрочем, не обошлось без пряника от Анчелотти. 64-летний тренер отметил, что в глубине души понимает их неудовольствие, поскольку у него тоже много вопросов к работе арбитров.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл за Реал 10 матчей, в которых пропустил 6 мячей. На счету украинца 5 клиншитов: 4 в Ла Лиге и 1 в Лиге чемпионов.

Свой следующий матч мадридский Реал сыграет 6 января в рамках третьего раунда Кубка Испании против Арандины. В этом поединке ворота будет защищать конкурент Лунина Кепа Аррисабалага.