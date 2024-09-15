"Сливочные" одержали выездную победу со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме с пенальти, их авторами стали Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

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Великолепная форма Реала

Для 65-летнего Карло Анчелотти этот матч стал особенным. Он установил новый личный рекорд по количеству поединков подряд без поражений – 32.

Последний раз "королевский клуб" под руководством итальянского тренера уступал в январе – в мадридском дерби с Атлетико (2:4). С тех пор Реал одержал 21 победу и 11 матчей завершил вничью.

Смотрите видеообзор матча Реал Сосьедад – Реал

После финального свистка Анчелотти прокомментировал победу своей команды. Он заявил, что поединок выдался очень непростым, однако самое главное, что его подопечные смогли добыть три очка.

"Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку Сосьедад играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине поля, но нам всегда удавалось найти свободного игрока.

Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют. Мы рады, ведь самое важное – хорошо начать эту серию игр (после международной паузы). Я очень доволен", – сказал Анчелотти

Справка. Предыдущую свою лучшую серию без поражений Карло Анчелотти установил также с Реалом. В сезоне-2013/2014 она длилась 31 матч.

Отметим, что следующий поединок "сливочные" проведут 17 сентября. В первом туре Лиги чемпионов им будет противостоять немецкий Штутгарт, стартовый свисток прозвучит в 22:00.