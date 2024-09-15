"Вершкові" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті у другому таймі з пенальті, їх авторами стали Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе.

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Чудова форма Реала

Для 65-річного Карло Анчелотті цей матч став особливим. Він встановив новий особистий рекорд за кількістю поєдинків поспіль без поразок – 32.

Востаннє "королівський клуб" під керівництвом італійського тренера поступався в січні – у мадридському дербі з Атлетіко (2:4). З того часу Реал здобув 21 перемогу й 11 матчів завершив унічию.

Дивіться відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – Реал

Після фінального свистка Анчелотті прокоментував звитягу своєї команди. Він заявив, що поєдинок видався дуже непростим, проте найголовніше, що його підопічні змогли здобути три очка.

"Матч вийшов складним, ми, можливо, не заслуговували на перемогу, оскільки Сосьєдад грав дуже добре. У скрутні моменти нам довелося йти на жертви, і я це високо ціную. Ми невдало розпочали гру, суперник дуже добре пресингував на нашій половині поля, але нам завжди вдавалося знайти вільного гравця.

Ми готові не на 100%, але індивідуально футболісти значно додають. Ми раді, адже найважливіше – добре розпочати цю серію ігор (після міжнародної паузи). Я дуже задоволений", – сказав Анчелотті

Довідка. Попередню свою найкращу серію без поразок Карло Анчелотті встановив також з Реалом. У сезоні-2013/2014 вона тривала 31 матч.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вершкові" проведуть 17 вересня. У першому турі Ліги чемпіонів їм протистоятиме німецький Штутгарт, стартовий свисток пролунає о 22:00.