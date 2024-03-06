Анчелотти может попасть за решетку: тренер Реала занимался налоговыми махинациями

Уже далеко не первый год Карло Анчелотти подозревают в неуплате налогов. Еще в 2014-м году главный тренер мадридского Реала впервые решил обмануть налоговые органы.

Тогда итальянский наставник не задекларировал часть доходов от имиджевых прав, когда впервые возглавил испанский гранд. Наставник публично показал лишь средства, которые получил за свою работу в Реале. В марте 2024-го года эта тема налоговых махинаций от Карло Анчелотти снова получила огласку.

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У тренера Реала проблемы с налоговой

Оказалось, что в 2014-м году Анчелотти скрыл более 386 тысяч евро, а в 2015-м – более 675 тысяч евро.

На этот раз прокуратура Мадрида хочет добиться 4 лет и 9 месяцев лишения свободы для футбольного руководителя "сливочных".

После первого возглавления Реала Анчелотти поработал во главе еще трех европейских клубов – Баварии (60 поединков), Наполи (73 встречи) и Эвертона (67 матчей).

Мадридский путь в тренерской карьере Карло Анчелотти

Во время первой каденции Анчелотти в Реале, команда провела под его руководством 119 матчей. В конце мая 2015-го года итальянец покинул мостик главного тренера мадридского клуба.

Второй раз титулованный наставник пришел к рулю "галактикос" в июле 2021-го года. Было много слухов, что Анчелотти покинет Реал, чтобы возглавить сборную Бразилии. Однако в конце 2023-го года коуч продлил контракт с мадридцами до конца июня 2026-го года.

Сейчас "Королевский клуб" провел под руководством Анчелотти 156 матчей.

К слову. 6 марта Реал проведет 276-й поединок во главе с 64-м итальянским тренером. В этот день мадридский клуб проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/2024 против немецкого РБ Лейпцига (начало в 22:00 по Киеву). Первая игра между этими клубами закончилась минимальной победой мадридцев в Германии 0:1.

Андрей Лунин отстоял на ноль, а Брахим Диас забил единственный и победный гол для "сливочных".