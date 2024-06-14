"Какой-то придурок снял на видео": экс-чемпион мира встал на защиту Фьюри после "пьяного" инцидента

Карл Фроч осудил человека, который снял на видео пьяного Тайсона Фьюри в баре. Он считает такой поступок неправильным.

Недавно в сети появилось видео, где Тайсон Фьюри очень сильно напился в одном из баров Моркамба и буквально ползал на коленях. Только с помощью охраны "Цыганский король" покинул помещение заведения.

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Фроч на стороне Фьюри

В частности после того, как охрана вывела его, британец сумел еще и головой удариться об уличный фонарь.

Карло Фроч поддержал Тайсона Фьюри, назвав оператора "придурком".

Он слишком много выпил, это не большая проблема. Парню, который достал телефон, должно быть стыдно. Фьюри борется с поражением? Я знаю, что это его первое поражение. Он вышел, выпил пару напитков, хорошо провел время, и какой-то придурок снял его на видео. Но я думаю, что Тайсон теперь вернется к тренировкам и сосредоточится на своем бою в декабре. Это бой-реванш против кого-то, кому он проиграл, и он захочет отомстить за это,

– рассказал бывший чемпион.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.