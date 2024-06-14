Нещодавно в мережі з'явилося відео, де Тайсон Ф'юрі дуже сильно напився в одному з барів Моркамба й буквально повзав на колінах. Лише за допомогою охорони "Циганський король" покинув приміщення закладу.

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Фроч на стороні Ф'юрі

Зокрема після того, як охорона вивела його, британець зумів ще й головою гепнутись об вуличний ліхтар.

Карло Фроч підтримав Тайсона Ф'юрі, назвавши оператора "придурком".

Він занадто багато випив, це не велика проблема. Хлопцеві, який дістав телефон, має бути соромно. Ф'юрі бореться з поразкою? Я знаю, що це його перша поразка. Він вийшов, випив пару напоїв, добре провів час, і якийсь придурок зняв його на відео. Але я думаю, що Тайсон тепер повернеться до тренувань і зосередиться на своєму бою в грудні. Це бій-реванш проти когось, кому він програв, і він захоче помститися за це,

– розповів колишній чемпіон.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року.