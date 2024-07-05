"Не нужно было лишать Усика пояса": экс-чемпион мира раскритиковал бой Джошуа и Дюбуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказал свое мнение относительно предстоящего боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Он считает, что Александр Усик должен быть обладателем пояса IBF.

21 сентября запланирован поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

Читайте также Он придет драться, – Джошуа прокомментировал предстоящий бой с Дюбуа

Комментарий Фроча относительно боя за титул IBF

Боксер заявил, что не понимает, как этот поединок может быть за титул IBF и, как победитель этого боя может поднимать руки, держа красно-золотой пояс, ведь это должен был быть бой за временный титул IBF или за пояс чемпиона Великобритании.

Это два британских бойца, которые проиграли чемпиону Усику. Не нужно было лишать Александра пояса IBF. Усик является абсолютным чемпионом, а теперь Эй Джей и Даниэль будут драться за чемпионский титул. Вы не можете поднимать руку в конце этого боя и называть себя чемпионом мира. Вы оба проиграли Усику – Дюбуа однажды, Джошуа дважды. Поэтому это нечестно,

– рассказал Фроч.

Также он ответил, относительно того, почему у украинца забрали пояс.

"Потому что политика вмешивается в бокс. Есть Эдди Хирн, есть Турки, в боксе крутится очень много денег. IBF пришла к выводу, что этот пояс сейчас является вакантным. Я не думаю, что этот пояс должен быть вакантным. Его должен крепко держать в руках Усик, а тот, кто выиграет в сентябре, должен получить шанс драться с чемпионом", – добавил Карл Фроч.

Отметим, что недавно Энтони Джошуа недавно Энтони Джошуа похвалил Даниэля Дюбуа за бой против Александра Усика.