Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема продлил контракт с Реалом – СМИ

Один из лучших форвардов мира Карим Бензем еще на один сезон задержится в Мадриде. Бомбардир согласился на продление контракта.

35-летний нападающий Реала Карим Бензема не планирует менять клуб в следующем сезоне. Об этом сообщило испанское издание As.

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Капитан Реала задержится еще на один сезон

Действующий контракт французской звезды истекает 30 июня 2023 года. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес воспользовался опцией автоматического продления контракта, если он выиграет "Золотой мяч". Таким образом, Бензема еще один сезон будет радовать болельщиков Реала.

Скорее всего, следующий сезон будет последним для 35-летнего форварда в составе "сливочных". Именно в 2024 году к клубу должен присоединиться бразильский вундеркинд Эндрик, на которого в Реале возлагают большие надежды.

Карьера Бензема в Реале

Бензема стал игроком Реала в 2009 году. За переход топ-форварда "сливочные" заплатили Лиону 35 миллионов евро.

За время выступлений в Реале Бензема выиграл 4 чемпионата Испании, 2 Кубка и 4 Суперкубка. На евроарене он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА и 5 Клубных чемпионатов мира.

За 14 лет выступлений за "королевский клуб" он забил 349 голов и отдал 165 ассистов в 640 матчах.

Венцом карьеры Бензема стал 2022 год, когда он получил приз "Золотой мяч" от France Football.

Напомним, мадридский Реал по сумме двух матчей победил Челси и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперник "сливочных" определится в противостоянии Бавария – Манчестер Сити.