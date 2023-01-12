На 39-й минуте Бензем после контакта с защитником Валенсии оказался на газоне. Судья мгновенно назначил пенальти в ворота "летучих мышей".

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Повторил рекорд Лео

Пробивать 11-метровый взялся сам пострадавший. Французский нападающий Реала легко развел мяч и голкипера по разным углам ворот. Бензема открыл счет в поединке 1:0.

Правда, на старте второго тайма Валенсия благодаря голу Лино сравнялась по цифрам на табло 1:1. Победителя встречи команды не определили даже в дополнительных 15-минутных таймах. Поэтому пришлось пробивать серию 11-метровых ударов, где точнее были футболисты Карло Анчелотти 4:3.

Один из пенальти забил Бензема. Карим второй раз в этом матче выиграл дуэль у голкипера Валенсии.

Бензема забил уже в пяти поединках подряд в рамках Суперкубка Испании. Благодаря этой результативной статистике Кариму удалось повторить рекорд Лионеля Месси в кубковом турнире. Но Лео за 5 матчей набил раньше 8 голов, а Бензема забивал в каждом из поединков только по голу.

15 января француз может улучшить свою голевую статистику. В этот день Реал сразится за победу в Суперкубке Испании.

Соперник "сливочных" определится 12 января, когда Бетис сыграет против Барселоны. Возможно, нас будет ждать очередное "Эль Класико".

Любопытно! В сезоне-2022/2023 Бензема забил уже 10 голов в 15 матчах, а также отличился одним ассистом.