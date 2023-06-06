На зависть клуба Роналду: чемпион Саудовской Аравии подписал Карима Бензема

Французский форвард Карим Бензема проведет ближайшие годы в чемпионате Саудовской Аравии. Нападающий будет зарабатывать космические деньги в новой команде.

Бывший лидер "королевского клуба" Карим Бензема официально стал игроком Аль-Иттихада. Чемпион Саудовской Аравии объявил о трансфере звездного форварда.

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В чемпионат к Роналду

Действие контракта 35-летнего француза рассчитано до 2026 года. По сообщению известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Бензема будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон, в том числе по коммерческим соглашениям.

Таким образом, саудиты с помощью денег сумели привлечь еще одну суперзвезду. Напомним, что зимой игроком саудовского Аль-Насру стал португалец Криштиану Роналду. Оба футболиста в свое время вместе играли за Реал.

Кстати, в сезоне 2022/23 Аль-Иттихад стал чемпионом Саудовской Аравии, опередив клуб Роналду на 5 пунктов. Новая команда Бензема квалифицировалась в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.