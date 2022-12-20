Бензема может возобновить карьеру за сборную Франции, но только при одном условии

Карим Бензема из-за травмы не смог сыграть на чемпионате мира-2022 по футболу, который мог стать для него последним в карьере. После финала нападающий объявил об окончании выступлений за национальную карьеру.

Эпоха 35-летнего форварда мадридского Реала в национальной команде подошла к концу. Но не всё так однозначно. Вероятно, что пропустивший последний Мундиаль Карим Бензема имел конфликт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

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Дешаму точно не понравится

Из-за чего и поставил точку в выступлениях за сборную. Однако французские фанаты все еще имеют шанс увидеть кумира в футболке "Ле Блэ". Но есть одно условие. Вместо Дешама в тренерское кресло должен прийти бывший наставник Реала Зинедин Зидан, удачно работавший с Бенземом в прошлом.

Будущее Дешама в сборной Франции должно решиться в ближайшие недели. В январе 2023 Дешам должен встретиться с руководством Федерации футбола Франции (FFF).

Ранее сообщалось, что Дешам не лишится своего места во главе вицечемпионов ЧМ-2022. Нынешний наставник поведет сборную на Евро-2024. Возможно, даже будет готовить команду к следующему Мундиалю.

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