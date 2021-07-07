На карьере в сборной Украины можно поставить крест: в России радуются трансферу Иванисени
Источник:ФК Крилья Советов
Защитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня решил кардинально изменить свою карьеру и перейти в российский чемпионат. В Крыльях Советов искренне рады такому усилению с Украины.
В России в восторге от трансфера украинца
6 июля стало известно о подписании украинского защитника. Российский клуб воспользовался тем, что Дмитрий Иванисеня был в статусе свободного агента. Он не стал продлевать контракт с бронзовым призером УПЛ Зарей, который завершился в последний день июня 2021 года.
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В России довольны таким трансфером и усилением обороны. Как рассказал спортивный директор команды Сергей Корниленко: "Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что важно".
Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение,
– сказал Корниленко.
- Футболист таким решением скорее всего закрыл себе дорогу в сборную Украины. Защитник в течение трех лет будет выступать в футболке российского клуба.
- Напомним, что в 2019 году Иванисеня дебютировал за национальную команду Андрея Шевченко. Правда, за "сине-желтых" сыграл лишь один матч.
- Дмитрий уже имеет опыт выступлений за рубежом. 2018-2019 годов футболист выступал за грузинское Динамо.
- В сезоне-2020/2021 Иванисеня сыграл за луганскую Зарю 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 асисты.