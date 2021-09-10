В карьере на больших самосвалах: Кривбасс эффектно представил новую форму на сезон – видео

Футбольный клуб Кривбасс представил форму на сезон 2021/2022. Сделал это клуб с помощью видео, снятого в карьере, использовав тяжелую технику.

В футбольном клубе решили отказаться от идеи представления формы на стадионе или в городе. И сделали это там, чем и славится регион – в карьере. При этом все видео снято одним кадром с дрона, который местами набирал скорость до 100 км/ч.

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При этом представили как форму мужской команды, так и женской. Представители клуба Денис Васин, Роман Лепка, Лидиани де Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез во время съемок позируют на величественной технике в карьере.

Для формы использовали традиционные для Кривбасса цвета – белый и красный (в женском варианте – розовый). Вратари будут выступать в голубом (мужчины) или желтом (женщины). Также каждый комплект будет украшать лозунг "Имя нам Кривбасс".

Видео презентации формы Кривбасса